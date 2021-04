O incêndio afetou o depósito do projeto 'Roupas Solidárias' e alguns documentos que estavam no local

publicado em 07/04/2021

Incêndio de pequenas proporções em um depósito da Secretaria de Direitos Humanos, mobilizou o corpo de bombeiros nesta quarta-feira (7) (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio de pequenas proporções em um depósito da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (7). As chamas foram controladas rapidamente e ninguém ficou ferido.De acordo com informações colhidas pela reportagem do A Cidade, funcionários da Pasta sentiram o forte cheiro da fumaça e chamaram os Bombeiros. Os militares se deslocaram rapidamente para o local e controlaram o fogo antes dele se alastrar.No depósito que queimou estavam algumas roupas do projeto "Roupas Solidárias" e alguns documentos. A perícia foi acionada para apurar o que ocasionou o incêndio.