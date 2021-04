Do marketing pessoal à empregabilidade, aulas do curso online serão ministradas por professor com experiência em recrutamento

publicado em 12/04/2021

Faculdade FUTURA oferece curso para entrevistas de emprego que vai disponibilizar modelo de currículo e manual com principais perguntas feitas em processos seletivos (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApesar do prolongamento da pandemia do coronavírus, o futuro não está em quarentena. Pensando nisso, a Faculdade FUTURA de Votuporanga – Grupo Educacional FAVENI oferece um curso sobre como ter sucesso em entrevistas de emprego.As aulas são 100% online, ministradas pelo professor Murilo Marcos Martins, psicólogo com experiência em recrutamento que vai trazer conteúdo prático aos inscritos.As inscrições vão até dia 21 deste mês e podem ser realizadas pelos números: (17) 3405-1212 ou 9 9645-5803. O investimento para o curso é de R$45.O curso de extensão está dividido em duas aulas, que serão transmitidas ao vivo pela plataforma Meet, do Google, nos dias 23 e 30 deste mês, das 19h15 às 21h30. Desta forma, quem estiver assistindo poderá tirar dúvidas com o professor em tempo real. Já quem não puder assistir às aulas ao vivo poderá acessá-las posteriormente, já que elas serão gravadas e disponibilizadas aos inscritos.Conforme explicou o professor Murilo ao jornal, a ideia do curso é servir como uma preparação com o objetivo de desenvolver as habilidades necessárias para ser bem-sucedido nos processos seletivos das empresas."Nós sabemos que estamos numa situação atípica, porém as empresas continuam com seus processos seletivos. Algumas demandas estão em alta, então há chances de recolocação no mercado de trabalho. É um curso preparatório para ajudá-los, em especial àquelas pessoas que se sentem inseguras em realizar entrevistas, principalmente agora que estamos vivenciando a modalidade de entrevistas online", explicou o professor.Ele também comentou que vai conversas com os alunos sobre a ansiedade que bate antes de uma entrevista de emprego, que é normal, mas pode atrapalhar o candidato."Nas entrevistas, as pessoas nunca sabem o que vão encontrar e é normal a gente ficar ansioso. A empresa entra em contato e chama para um processo seletivo, a gente não conhece as etapas, não sabe o que vai encontrar e aí gera uma expectativa, que junta à ansiedade, o que as vezes pode atrapalhar. No curso, eu vou compartilhar algumas técnicas para lidar com isso, de postura e como se preparar para as etapas", disse o professor.Martins também contou que os inscritos no curso vão receber um modelo de currículo profissional e que vai ajudá-los a preenchê-los da melhor forma. Ele também vai compartilhar com os alunos um manual com as principais perguntas feitas nas entrevistas e sites de buscas de emprego da região.