Alunos puderam pegar materiais didáticos e usar computadores; convênio para merenda está sendo regularizado pela prefeitura

publicado em 15/04/2021

Salas de aula da escola SAO, em Votuporanga, estão vazias porque contratação do serviço de merenda ainda não foi concluída pela prefeitura (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCom a volta do estado para a Fase Vermelha do Plano SP, as escolas estaduais e particulares puderam retomar as aulas presenciais, desde que respeitando os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19. Mas em Votuporanga, as escolas não puderam voltar com as atividades presenciais por falta de merenda.O jornal A Cidade conversou com a diretora da escola SAO (Sebastião Almeida de Oliveira), Roselene Aparecida Gomes, que relatou a situação."Essa semana a gente ia voltar as aulas presenciais, mas os alunos estão fazendo revezamento. Eles estão vindo na escola e buscando atividades, porque não tem merenda ainda", disse a diretora.Ela explicou o serviço de merenda nas escolas estaduais é terceirizado e a contratação acontece por meio da Prefeitura, que tem convênio com o governo estadual."Nós recebemos uma ligação da nutricionista e ela falou que eles estavam em reunião e que possivelmente segunda-feira (19) já estaria normalizada essa situação. Normalizando, a gente já convoca os alunos, via WhatsApp. Porque nós ficamos impossibilitados de deixá-los o tempo todo aqui na escola, por conta da falta da merenda", relatou.Enquanto a situação não se regulariza, a escola se organizou para oferecer os materiais didáticos e acesso às salas de informática para que os alunos que não tenham acesso à internet em casa ou tenham dificuldades de aprendizagem consigam fazer as atividades online."Os professores ficam aqui na sala de informática ou nas salas de aula, de plantão, e eles vão orientando os alunos. Aqueles que conseguem fazer as atividades em casa, fazem. Aqueles que não conseguem, vem aqui na sala de informática e realiza as atividades junto ao professor", explicou Roselene.A reportagem também passou pelas escolas SAB (Professora Sarah Arnoldi Barbosa) e Cícero Barbosa Lima Junior. A administração das escolas, porém, disse que se pronunciariam sobre a retomada das aulas apenas mediante autorização da Diretoria Regional de Ensino.A diretora da escola SAO explicou que quando as aulas presenciais puderem ser retomadas, o plano é chamar até 35% dos alunos, que é o limite permitido pelas regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo."Vão ser aquelas crianças que não tem acesso, que tem mais dificuldade de aprendizagem e não realizou as atividades. Eles vão ficar aqui na escola, com os professores, no horário integral. Os demais alunos terão aulas online em casa, com os outros professores pelo aplicativo do Centro de Mídias e pelo Teams", disse Roselene.Conforme ela explicou, serão cinco alunos por sala, organizados em esquema de rodízio semanal. A ideia é evitar aglomerações e fluxos intensos de pessoas diferentes pela escola.Além disso, na Fase Vermelha a presença dos alunos nas escolas é facultativa.Em nota, a Secretaria Municipal da Educação explicou que foi informada oficialmente no dia 13 de abril, pelas escolas estaduais, sobre o retorno às aulas presenciais. Imediatamente, acionou a empresa responsável pelo fornecimento da merenda escolar, que tem sete dias previstos em contrato para se preparar para a retomada da prestação do serviço.Ainda de acordo com a nota, a Pasta atua para restabelecer o serviço a partir de segunda-feira (19).A reportagem também conversou com a supervisora regional de ensino de Votuporanga, Luciene Pereira Paiva Marchioreto, que falou sobre como tem sido essa retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais.Segundo a supervisora, poucos alunos foram às escolas nesta semana, porque essas ainda estão se organizando para a volta das aulas presenciais."A escola, nessa semana, ficou com o trabalho de pesquisa junto aos pais para falar do retorno e para verificar se eles têm intenção ou não de mandar os filhos, para a escola se organizar. Essa semana foi mesmo para resolver essas questões, então poucos alunos foram porque eles ainda estão se adaptando a essa volta", disse Luciene.Ainda de acordo com ela, os pais estão divididos sobre deixar os filhos voltarem a frequentar as escolas de maneira presencial."Tem pais que preferem que os filhos ainda continuem mais um tempo em casa. Outros vão enviar por diversos motivos, principalmente os que trabalham e não tem onde deixar seus filhos. Nós temos uma divisão grande de intenções", contou a supervisora.Ela reiterou também que, atualmente, o foco da retomada das aulas presenciais são os alunos que possuem maior vulnerabilidade social, com dificuldades de aprendizado, recursos tecnológicos e alimentares.