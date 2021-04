Secretaria da Fazenda revelou que enquanto 48 empresas encerraram suas atividades, outras 116 abriram na cidade em março

publicado em 22/04/2021

Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, economia de Votuporanga ainda conta com um saldo positivo de empresas abertas (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEm março, os votuporanguenses precisaram lidar com o pior momento da pandemia, até hoje, em que o governo estadual anunciou a Fase Emergencial do Plano SP e o governo municipal decretou lockdown. Neste período, 48 empresas encerraram suas atividades no município, enquanto outras 116 abriram.Esses dados são de um levantamento exclusivo feito pela Secretaria Municipal da Fazenda para o jornal A Cidade. Apesar do número considerável de fechamentos, os dados apontam que o município ainda mantém um saldo positivo de empresas abertas.Considerando a diferença entre o número de empresas que abriram e o número das fecharam em março deste ano em Votuporanga, o saldo é 1.260% maior em comparação ao mesmo período no ano passado.Segundo os dados detalhados dos três primeiros meses de 2020 e 2021, coletados pela Pasta, em março do ano passado 106 empresas abriram e 101 fecharam no município, resultando no saldo de cinco empresas abertas. Já em março deste ano, 116 abriram e 48 fecharam, o que dá o saldo positivo de 68. Por isso, o salto tão expressivo de mais de 1.000%.Analisando o número de empresas abertas no primeiro trimestre de ambos os anos, a reportagem constatou que, em 2020, o maior número foi registrado em janeiro (155). Já em 2021, o maior número foi registrado em março (116).Agora considerando o número de empresas fechadas durante os dois períodos, o maior, em 2020, foi registrado em março (101), enquanto em 2021 o maior foi em fevereiro (49).Os dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda também mostraram que tanto o primeiro trimestre do ano passado quanto deste ano tiveram saldos positivos de empresas abertas (131 e 202, respectivamente). Comparando os dois, nota-se que o deste ano é 54,2% maior. Ou seja, o saldo de 2021, em comparação ao de 2020, aumentou pouco mais que a metade, o que pode ser um bom sinal para a economia do município.Apesar dos saldos positivos, nos últimos dois meses os votuporanguenses observaram estabelecimentos muito conhecidos no município anunciarem o fechamento das suas portas, por conta da crise trazida pela pandemia.Um deles foi o Restaurante do Filó, que ficava na avenida Vale do Sol. O estabelecimento fechou no final de março.Segundo a família, o fechamento do restaurante se deu por conta das medidas restritivas decretadas pelos governos estadual e municipal.Ao jornal A Cidade, Luana Filó, filha do proprietário do restaurante, Valcir Filó, comentou sobre o fechamento do estabelecimento."O vírus existe e mata. O sistema de saúde está sim sobrecarregado. Mas, é necessário coerência, principalmente de autoridades municipais e estaduais. Todos os trabalhos e pessoas são essenciais. Estão escolhendo quem ou quais empresas deixar morrer. Medidas de restrições são necessárias, assim como uso de máscara, mas tem que haver bom senso, não favorecimento", apontou Luana.Outros estabelecimentos conhecidos em Votuporanga que fecharam em março foram o bar de rock Morphine e bar/lanchonete Garagem do Espeto.2020Mês / Aberturas / Fechamentos / SaldoJaneiro - 155 - 72 - 83Fevereiro - 112 - 69 - 43Março - 106 - 101 - 52021Mês / Aberturas / Fechamentos / SaldoJaneiro - 109 - 31 - 78Fevereiro - 105 - 49 - 56Março - 116 - 48 - 68(Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda)