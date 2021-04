O funcionamento já está previsto em convenção coletiva e, como não há norma sanitária que o restrinja, as portas poderão ser abertas

publicado em 20/04/2021

O funcionamento também está previsto para ser feito no próximo dia 1º, Dia do Trabalho (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApesar de ser feriado nacional, o comércio de Votuporanga poderá funcionar normalmente nesta quarta-feira (21), seguindo os protocolos sanitários. De acordo com o presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), João Herrera, o funcionamento já está previsto em convenção coletiva e, como não há norma sanitária que o restrinja, as portas poderão ser abertas.Ainda segundo Herrera, toda a documentação necessária poderá ser providenciada junto ao sindicato, assim como está previsto para ser feito no próximo dia 1º, Dia do Trabalho.“Já antecipo que todos os supermercados irão trabalhar no dia 1º de maio. Historicamente, Votuporanga nunca trabalhou nessa data, mas dessa vez iremos funcionar, a não ser que alguma norma sanitária nos proíba”, disse João Herrera.