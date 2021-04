Clientes poderão comprar e retirar produtos diretamente nos estabelecimentos, que poderão ficar abertos com uma porta

publicado em 08/04/2021

Lojistas e clientes poderão aproveitar as oportunidades de vendas e a campanha 'Liquida Votu' (Foto: Divulgação/ACV)

Após a conquista de novas medidas de atendimento, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) informa que neste sábado (10) as lojas terão horário estendido até as 18h. Os clientes poderão comprar e retirar produtos diretamente nos estabelecimentos, que poderão ficar abertos com uma única porta e seguindo todas as recomendações de saúde contra a Covid-19.O novo decreto, que estipula a regra atual, foi publicado na quarta-feira (7). As lojas estavam fechadas para atendimento presencial desde o dia 5 de março.“Com a mudança, lojistas e clientes poderão aproveitar as oportunidades de vendas e a campanha 'Liquida Votu' que termina neste sábado. Serão muitos prêmios, sorteados a partir de cupons entregues por lojas associadas à ACV”, explica o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.Quem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz e faixas da promoção, além de concorrer a uma moto 0km e a dez vales-compras no valor de R$ 500 cada, aproveitará ofertas e condições especiais preparadas exclusivamente pelos comerciantes para este período. Este é o terceiro ano da campanha que atrai consumidores de Votuporanga e toda a região.