Estabelecimentos comerciais em geral poderão atender presencialmente com 25% da capacidade, das 9h às 17h

publicado em 16/04/2021

Depois de um mês sem poder realizar atendimentos presenciais, comércio poderá funcionar com 25% da capacidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de mais de 30 dias sem poder atender presencialmente, o comércio de Votuporanga poderá reabrir suas portas a partir de segunda-feira (19). Um novo decreto municipal deve ser publicado neste sábado (17) com a liberação, que acompanha a Fase de Transição do Plano SP até o dia 30 de abril.Durante a vigência do novo Decreto Municipal, estabelecimentos comerciais em geral poderão atender presencialmente com 25% da capacidade, das 9h às 17h, mantendo os protocolos sanitários disciplinados pelo Plano SP, como o uso de álcool em gel, máscaras e distanciamento social.A publicação também permite o funcionamento de feiras livres de segunda a sexta, das 12h às 20h. No entanto, continua proibido consumo no local. As indústrias poderão atuar com 100% da capacidade.