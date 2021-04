A cadelinha Meg é uma das estrelas do filme 'O Auto da Boa Mentira', que homenageia o dramaturgo pernambucano

publicado em 29/04/2021

Cadela de Votuporanga contracena com Cássia Kis e Renato Góes em uma das histórias no filme 'O Auto da Boa Mentira', lançado ontem (Imagens: Arquivo pessoal e divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA cadelinha Meg, natural de Votuporanga, é uma das estrelas do filme "O Auto da Boa Mentira", que estreou na quarta-feira (28) nos cinemas e homenageia o dramaturgo pernambucano Ariano Suassuna (1927 - 2014), autor de "O Auto da Compadecida".A vira-lata foi parar no Rio após ser atropelada em Votuporanga pela jornalista Camila Holgado, em 2018. Sua irmã, Ana Holgado, engenheira agrônoma e adestradora de cães que mora no Rio de Janeiro, a resgatou e levou para lá.No longa, que traz três histórias inspiradas em entrevistas dadas por Suassuna, a cadela participa de uma delas. Ela contracenou com os atores Renato Góes e Cássia Kis, que interpretam mãe e filho no filme, dirigido por José Eduardo Belmonte. Nesta história, Fabiano, personagem de Góes, fica intrigado com um mistério circense envolvendo seus pais.Além de Góes, Cássia e da cadelinha Meg, o elenco de "O Auto da Boa Mentira" traz Zezé Polessa, Jesuíta Barbosa, Leandro Hassum, Luís Miranda, Rocco Pitanga, Johnny Massaro, Nanda Costa, Cacá Ottoni, Aramis Trindade, Jackson Antunes e o britânico Chris Mason.Esta foi a segunda vez que a vira-lata votuporanguense estrelou num longa-metragem nacional. A primeira foi em "O Palhaço" (2011), dirigido e estrelado por Selton Mello. Mas sua participação foi discreta.Agora em "O Auto da Boa Mentira", a cadela teve mais destaque tanto no longa em si quanto na divulgação. Isso porque ela entrou até no pôster do filme, que, como toda obra de Suassuna, dá atenção especial aos animais.