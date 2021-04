A tradicional corretora votuporanguense celebra mais um ano de credibilidade, qualidade e atendimento especializado

publicado em 15/04/2021

A corretora genuinamente votuporanguense foi fundada pelos sócios José Angelo Botaro, Otávio Faustino Alves e José Carlos Menezes (Foto: Arquivo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Alpha Corretora de Seguros comemora no dia 15 de abril seus 25 anos de atividade no mercado votuporanguense. A empresa já se tornou uma das mais tradicionais corretoras do município e celebra mais um ano de efetiva credibilidade, reconhecimento e qualidade com todos os seus clientes, executivos e colaboradores.Desde 1996, com seu atendimento sempre especializado, a empresa conta com profissionais habilitados para atender todos os segurados e prestar todo o suporte necessário no processo de contratação de um seguro. Os funcionários são preparados para identificar e propor os planos exclusivos de acordo com o perfil e as necessidades para cada situação.Nestes anos de atuação, a Alpha oferece seguros para automóvel, residencial, empresarial, seguro de vida, seguro viagem, previdência, consórcio e mais outros seguros focados no que você precisar.Já pensando no futuro, a empresa tem planejado utilizar ainda mais a tecnologia para colaborar com o trabalho e com o crescimento nos próximos anos, priorizando o bom atendimento ao cliente, que já se tornou a marca registrada.A corretora genuinamente votuporanguense foi fundada pelos sócios José Angelo Botaro, Otávio Faustino Alves e José Carlos Menezes, que desde o início prezam pela e seriedade e excelência no atendimento em seguros na cidade, sempre oferecendo o melhor para a proteção do patrimônio.LEGENDA: