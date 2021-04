José Vanzelli entregou 154 quilos para o hospital votuporanguense; doações são semanais

publicado em 01/04/2021

Há duas semanas, ele faz doações para a Santa Casa, que beneficiam milhares de pacientes da região (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A vontade de ajudar o próximo é a motivação do produtor rural José Vanzelli. Há duas semanas, ele faz doações para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando milhares de pacientes de toda a região.Em cada semana, uma remessa de legumes. Chuchu, berinjelas, pepinos, maxixes, quiabos são direcionados para o hospital votuporanguense. Até o momento, foram 154 quilos entregues para a Instituição, referência para 53 cidades da região.José Vanzelli explicou a sua motivação. “Vendo a necessidade do Hospital, sentimos a vontade de colaborar de alguma forma. É uma grande satisfação poder ajudar”, afirmou.Ele falou de sua experiência na Instituição. “Já precisamos de atendimento e foi excelente. Não temos que reclamar. A importância da Santa Casa para a região, inclusive, foi o que nos incentiva a contribuir”, complementou.As doações foram direcionadas para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Cada contribuição reflete na manutenção dos atendimentos.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu seu José Vanzelli. “Está sempre disposto a ajudar. Essas colaborações semanais fazem com que nossas despesas com legumes sejam menores, possibilitando que esse recurso seja direcionado para outras áreas. Mais do que isso, demonstra todo o apoio, em meio à pandemia. Nosso muito obrigado, em nome de pacientes, médicos, colaboradores, diretores e voluntários”, concluiu.