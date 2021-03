Última atualização do Caged mostrou que fevereiro fechou com o maior saldo de vagas registrado neste ano, até o momento

publicado em 31/03/2021

Em fevereiro, o saldo foi de 191 vagas (1.115 admissões e 924 desligamentos), de acordo com o Caged (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brÉ fato que Votuporanga enfrenta uma fase grave da crise trazida pela pandemia do coronavírus. Apesar disso, a última atualização do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostrou que o município fechou fevereiro com o maior saldo positivo de vagas deste ano, até o momento. Como janeiro também tinha fechado com saldo positivo, isso pode ser um bom sinal para a economia do município.No Caged, saldo de vagas é a diferença entre o número de admissões e o de desligamentos. No caso de fevereiro, o saldo foi de 191 vagas (1.115 admissões e 924 desligamentos). Em janeiro, o saldo foi de 74 (984 admissões e 910 desligamentos).A diferença entre os saldos é de 102 vagas, o que representa um salto de 114%,6%. Ou seja, o saldo de vagas mais do que dobrou no mês passado em Votuporanga, segundo o Caged.Apesar do aumento significativo, o saldo de vagas é bem menor quando comparado ao de fevereiro do ano passado, que foi o segundo maior do ano.No mês, Votuporanga registrou 1.246 admissões e 908 desligamentos, o que resultou num saldo de 338. A diferença de 147 vagas entre o saldo de fevereiro do ano passado e deste ano quer dizer que o resultado do mês passado foi 43,5% menor quando comparado ao mesmo período do ano passado.De acordo com os dados da última atualização do Caged, o setor que teve o maior saldo de vagas em Votuporanga foi o de serviços (130), seguido pelo comércio (43) e construção (20). Já a indústria foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo (-2).O setor de serviços também lidera no ranking de admissões (488). Em seguida, vem a indústria (305) e o comércio (253).Já em janeiro, observou-se uma situação praticamente oposta. Foi o setor da indústria que encabeçou a lista de admissões (62) e o setor de serviços fecho com saldo negativo de vagas (-3). Apesar disso, o setor ainda foi o que mais registrou admissões (364), enquanto a indústria ficou em segundo lugar, com 316 contratações.Agora comparando os dados do mês passado com os de fevereiro de 2020, o setor de serviços foi o que mais contratou (477 admissões), mas o que fechou o mês com o maior saldo foi o comércio (165 vagas).