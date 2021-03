Esse é o maior número de mortes registrados na cidade desde o início da pandemia

publicado em 15/03/2021

As informações são do Boletim Epidemiológico da Prefeitura

Franclin Duarte

Votuporanga registrou nesta segunda-feira (15) o maior número de mortes por Covid19 desde o início da pandemia. Em 48 horas, levando em consideração domingo (14) e segunda-feira (15), 11 pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pela doença.

As vítimas vão desde uma mulher de 35 anos sem nenhuma comorbidade a um idoso de 84 anos, que já tinha outras doenças de base. Com os novos registros o município chegou ao total de 173 óbitos confirmados pela doença.

Ainda conforme o documento, no mesmo espaço de tempo foram registrados mais 65 casos de coronavírus, totalizando 9.179 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Desse total, 8.517 pessoas já se curaram, porém outras 79 ainda estão internadas, sendo que 38 delas estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).