publicado em 09/03/2021

Cabo Renato Abdala questionou as medidas adotadas que estariam sendo mais brandas para uns do que para outros (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) reclamou na segunda-feira (8), na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, sobre as medidas restritivas adotadas no município e em todo o estado. Ele chegou a chamar o lockdown de ‘lockDoria’, em alusão ao governador João Doria (PSDB), e disse que há dois pesos e duas medidas entre alguns setores da economia.Segundo o parlamentar, desde a adoção dos decretos ele tem recebido diversas reclamações de empresários, em especial dos setores de bares e restaurantes, inconformados com a forma como aas restrições têm sido mais abrangentes para um lado e menos para outro.“Nós temos empresas, indústrias, onde o refeitório está funcionando normal, os funcionários estão consumindo seus alimentos, mas em restaurantes, mesmo respeitando todas as regras, distanciamento, uso de máscaras, luvas, é impossível sentar-se na mesa. Aí você encontra marmitas no supermercado e pode retirar, mas no restaurante não, só na modalidade Delivery. Então está tendo conflitos de munícipes reclamando, pessoal chega a chorar no telefone”, disse ele.Abdala pediu então que haja equidade. “Gostaria que fosse feito um contato com o prefeito Jorge Seba para sanar esse problema. Nossa economia já está bem debilitada, em especial esse pessoal dos restaurantes e bares.Então que isso seja equacionado, seja igual para todo mundo, não pode ter privilégios para uma categoria em detrimento de outra, isto não está previsto em nossa constituição”, completou.