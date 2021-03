Promotor denunciou a profissional por ato de improbidade administrativa e pediu indenização por danos morais coletivos

publicado em 31/03/2021

MP quer que a técnica de enfermagem que aplicou vacina de vento pague indenização de R$50 mil (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Ministério Público, por meio do 4º Promotor de Justiça, Eduardo Martins Boiati, denunciou a técnica de enfermagem, T. de S. C. S., de 38 anos, por ato de improbidade administrativa e pediu o bloqueio de seus bens, bem como uma indenização de R$50 mil por danos morais coletivos. A profissional da saúde é acusada de forjar a aplicação de uma dose da vacina contra a Covid-19 no último dia 3, no Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto, no Jardim Alvorada. O caso ficou conhecido como “vacina de vento”.Na denúncia, o promotor fundamenta seus pedidos na escassez de vacinas que impôs a divisão da população em grupos, os quais devem ser rigorosamente observados, sob pena de impedir o alcance dos objetivos pretendidos na estratégia de combate à pandemia do coronavírus.“Assim, a odiosa simulação de vacinação promovida pela requerida caracteriza ato ilícito, imoral, violador das mais comezinhas noções que se tem de ética e de decência, e, se não bastasse isso, também violador do juramento feito por ela quando da assunção da sua função de Técnica de Enfermagem”, disse o promotor.Para embasar a demanda, Eduardo Martins Boiati ainda juntou o vídeo gravado pela prima do idoso que tomou a “vacina de vento” e classifica a atitude de T. de S. C. S., como repugnante.“Não se sabe a destinação dada pela requerida a essa dose de vacina da qual se apropriou após ter fingido aplicar no idoso. Mas é certo que ela desviou referida dose para satisfação de interesse próprio ou alheio. Não fosse assim, por que teria agido como agiu? A conduta da requerida é repugnante. Numa situação de pandemia, onde as pessoas esperam ansiosamente por sua vez de serem vacinadas, ela promove um teatro macabro, encenando a aplicação da vacina salvadora no braço do idoso, o qual, insciente, enganado, ludibriado, acaba recebendo uma dose de ar”, complementa.Além dos danos morais coletivos, o Ministério Público pede o ressarcimento do dano provocado ao erário municipal, bem como a indisponibilidade dos bens da acusada para cobrir, se for condenada, o montante devido.O MP quer ainda que ela seja condenada a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.O caso foi distribuído por sorteio e será analisado pelo juiz da 1ª Vara Cível de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza.Procurada pelo, a defesa da técnica de enfermagem, comandada pelo advogado Éberton Guimarães Dias, afirmou que o MP, “por erro ou má-fé”, desconsiderou o prazo que ele próprio concedeu a manifestação da defesa e se posicionou publicamente sobre o caso.“Mais uma vez, a defesa após apresentar procuração estritamente nos autos de inquérito fora contactada pela imprensa, sem que sequer tenha tido acesso aos autos de investigação; tão logo os autos sejam de conhecimento da defesa e não lhe recaia qualquer sigilo, a versão da investigada que se sente violada em sua dignidade e honra será de conhecimento público. Qualquer adiantamento dos fatos pode causar tumulto processual”, afirmou.