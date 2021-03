Evento contou com a participação do provedor da Santa Casa de Votuporanga e do diretor executivo do Instituto de Moléstias Cardiovasculares e do Hospital do Coração de Rio Preto

publicado em 11/03/2021

Live no YouTube foi voltada para a turma do MBA em Gestão de Serviços em Saúde da Unifev (Imagem: Divulgação/Unifev)

A Pós-Graduação Unifev promoveu, na noite de quarta-feira (10), uma live no YouTube para a turma do MBA em Gestão de Serviços em Saúde. O encontro virtual abordou o tema do momento: Gestão em Saúde em Tempos de Crise.Na ocasião, participaram da conversa, que falou sobre as gestões das redes pública e privada, o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liébana, e o diretor executivo do Instituto de Moléstias Cardiovasculares e do Hospital do Coração de São José do Rio Preto, Dr. Michael de Melo. O bate-papo contou com a intermediação da coordenadora da Pós, Profa. Ma. Edilene Simioli.Os participantes conversaram sobre assuntos diversos, como os prejuízos gerados pela Covid-19 ao longo do último ano, a destinação de verbas estadual e federal às instituições filantrópicas, financiamentos bancários, planejamento financeiro, inovação e motivação de equipe, entre outros. Além disso, receberam orientações valiosas sobre as características fundamentais que um gestor deve adquirir ao longo de sua jornada profissional na saúde.“Existem características em um gestor que são imprescindíveis, como o controle emocional, que é fundamental, porque, se não soubermos lidar com algumas situações, principalmente na comunicação com as pessoas, isso pode gerar problemas muito grandes, como a falta de comprometimento e confiança. A todo momento nossa competência é colocada à prova”, pontuou Melo.Liébana aproveitou para destacar a dificuldade na captação de recursos para a Santa Casa. “Em 2020, a Covid deixou um prejuízo de 6 milhões de reais. A situação ainda é crítica, a capacidade está no limite e, diferentemente de um hospital privado, recorremos aos órgãos governamentais. Não é fácil, mas temos recebido apoio da comunidade local e regional” explicou.Para Edilene, apesar do momento delicado em que o sistema de saúde está passando, a hora para falar sobre a administração de crises foi a mais oportuna. “A gente pensou muito em um assunto para escolher, que fosse legal, relevante e que trouxesse conhecimento de uma forma mais descontraída”, concluiu.Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever noe ativar as notificações.