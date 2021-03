Pai morreu em um acidente de moto, mãe faleceu nesta madrugada de Covid-19, avó está em estado grave e tia também não resistiu

publicado em 16/03/2021

Ana Paula Faria faleceu por complicações da Covid-19 e deixou órfãos seus trigêmeos (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma sequência de tragédias irá marcar a vida dos pequenos Paulo, Pedro e Felipe, de apenas 5 anos de idade. Os trigêmeos de Parisi, como ficaram conhecidos quando nasceram, perderam o pai, Renato Santos Ferreira, de 36 anos, em outubro do ano passado em um acidente de motocicleta, a mãe, Ana Paula Faria, faleceu na madrugada desta terça-feira (16), a tia, Karina Angélica Faria, de 33 anos,também não resistiu e a avó, Valentina Peres Faria, está internada em estado grave por causa da doença.As crianças ainda não sabem da perda da mãe e nem o irmão mais velho, Lucas Faria, de 15 anos, pois ele também está internado por complicações da doença. Por enquanto, os trigêmeos estão sob os cuidados do avô Duilio Antonio Faria, que por ser funcionário do setor de saúde do município já está imunizado contra a doença.“É muito complicado, a gente não consegue nem chorar o velório de um esperando a notícia do outro. É muito difícil, parece que a gente fica fora de si, parece que é mentira tudo isso que está acontecendo. Estou triste, inconformado, mas forte, pois preciso correr atrás de tudo, temos que cuidar dos três filhos dela que agora ficaram sem o pai e sem ela. A Prefeitura ajudou a gente e liberou o meu pai para ficar com eles, por enquanto”, disse o irmão de Ana Paula, Douglas Junior Faria, de 27 anos.Douglas é o mais novo dos três irmãos. Ele contou ao A Cidade que sua mãe foi a que sempre apresentou mais complicações, enquanto as irmãs, acabaram não resistindo. “Minha mãe está intubada e sedada. Ela sempre foi a que esteve mais ruim, mas ela está em pé ainda, faleceram as duas e minha mãe ainda está forte, graças a Deus”, completou.Karina Angélica Faria, de 33 anos, deixa dois filhos, o Adrian e a Ana Carla e o esposo Antonio Carlos. Ela faleceu no sábado (13) e foi sepultada no Cemitério Municipal de Parisi.