Sucesso de vendas, o empreendimento registrou 100% de unidades vendidas 1 ano antes da entrega

publicado em 03/03/2021

Entrega das chaves aos moradores do Tarraf Viva ocorre nesta quarta-feira (3), após um investimento de R$ 40 milhões (Foto: Divulgação)

A Tarraf realiza nesta quarta-feira (3) a cerimônia de entrega das chaves do Tarraf Viva, segundo residencial da incorporadora de São José do Rio Preto em Votuporanga, e o primeiro sob chancela da Taflex, a nova marca da Tarraf para produtos da linha econômica. Sucesso de vendas, o empreendimento registrou 100% de unidades vendidas 1 ano antes da entrega.Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 40 milhões e localizado em uma das regiões de maior valorização de Votuporanga, às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo à Unifev, ao terminal rodoviário e à loja da Havan, o Tarraf Viva é formado por três torres de 12 pavimentos e 288 apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com sala de estar e jantar, cozinha, área de serviços e varanda.A área de lazer (que sempre é o diferencial nos empreendimentos Tarraf, independentemente do segmento) conta com portaria 24h, piscina com áreas infantil e adulto com deck, vestiários masculino e feminino com duchas, campo de futebol, quiosques com churrasqueira e pergolado, playground, espaço para pets, bicicletário, entre outros diferenciais.São 16.828,53 m² de área construída em um espaço de 10.691,68 m².“O Viva é um marco porque é o primeiro empreendimento na cidade entregue com a nossa nova marca, a Taflex, criada para atender com ainda mais foco e excelência a demanda do mercado para projetos na linha econômica, neste momento de forte aquecimento do setor. É um produto com o rosto jovem da Taflex, a experiência da Tarraf e dinâmico como Votuporanga”, explica o vice-presidente da empresa, Olavo Tarraf Filho.Segundo ele, a localização (próxima à universidade a novos centros comerciais), a qualidade do padrão construtivo e os diferenciais da área de lazer são “gatilhos” para valorização, importante tanto para quem adquiriu para morar quanto para investir.A entrega do Viva consolida Votuporanga como uma das cidades mais importantes dentro do plano de investimentos da Tarraf na região noroeste paulista, e que inclui outros municípios – como Catanduva, Araçatuba e Guapiaçu.Além deste empreendimento, a incorporadora rio-pretense lança neste ano a segunda torre do Manhattan Home Club, residencial de médio e alto padrão localizado no coração da cidade. Com o nome Tribeca, a futura torre fará companhia à primeira, já entregue, batizada de Soho. Ambas levam nomes de bairros da famosa ilha de Nova York que inspirou a arquitetura e o conceito do empreendimento.O Manhattan conta com apartamentos de 95 m² de três suítes e uma área de lazer de encher os olhos, com direito até a cinema e academia climatizada com aparelhos de última geração.Fora isso, a Tarraf já adquiriu duas novas áreas próximas ao Viva, que juntas somam quase 10 mil m². Nesses terrenos será construído um empreendimento com 272 apartamentos e VGV de R$ 45 milhões.“Temos um enorme carinho por Votuporanga e a melhor forma de retribuir tanta receptividade é contribuir com o desenvolvimento da cidade com empreendimentos que valorizam seu espaço urbano”, diz Olavo Filho.