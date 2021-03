O serviço deve permanecer suspenso até dia 19, período de vigência do decreto municipal

publicado em 08/03/2021

Medidas restritivas do decreto municipal suspendem o serviço de Área Azul até dia 19 (Foto: Centro Social de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO decreto municipal que passou a valer no fim de semana, junto à fase vermelha do Plano SP, suspendeu também o atendimento presencial em estabelecimentos e serviços considerados não essenciais. Entre esses serviços, está a Área Azul.A reportagem dopercorreu o centro do município e percebeu a ausência dos agentes da Área Azul.Quando questionado sobre isso, o Centro Social de Votuporanga, que administra o serviço, informou que a suspensão se deu por conta do decreto municipal.O Centro também informou que essa suspensão deve valer até dia 19, que é a vigência das medidas restritivas do decreto da Prefeitura.Em Votuporanga, a arrecadação da tarifa da Área Azul é encaminhada para o desenvolvimento de trabalhos sociais.*Colaborou Franclin Duarte