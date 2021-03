Proposta deve ser votada em regime de urgência em sessão extraordinária

publicado em 10/03/2021

Votuporanga também declarou intenção de comprar a vacina russa Sputnik V, por meio do pedido já encaminhado pela Prefeitura de Jales (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) encaminhou para a Câmara Municipal, no começo da semana, o projeto de lei para autorizar Votuporanga a aderir ao consórcio de municípios da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para aquisição de vacinas contra a Covid-19. A proposta deve ser votada em regime de urgência em sessão extraordinária.Seba assinou, na semana passada, junto aos prefeitos de Fernandópolis, André Pessuto (DEM), e Jales, Luis Henrique Moreira (PSDB), o termo de adesão ao consórcio, que é uma forma de agilizar a compra de imunizantes, no caso do descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal ou insuficiência de doses.Na justificativa, o prefeito destaca o cenário desalentador, que, segundo ele, exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo, quanto dos pares da Câmara. Segundo Seba, há a necessidade urgente de vacinação em massa da população, para frear o colapso iminente do sistema de saúde e evitar mortes, como também para a retomada das atividades econômicas.Os recursos para compra dos imunizantes podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive provenientes de emendas parlamentares, e doações de fontes nacional ou internacionais. Seba explica que esse consórcio é um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando melhores condições de negociações.O presidente da Câmara Municipal, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia (PSDB), cumprimentou o prefeito pela iniciativa. “O Legislativo é parceiro do Poder Executivo nesta ação, principalmente num momento tão difícil que estamos vivendo. O projeto de lei vai ser tramitado em caráter de urgência para que o município possa formalizar a sua adesão a esse consórcio”, disse.Votuporanga tem seguido o Plano Nacional de Vacinação. Até terça-feira (9), 12.312 doses foram aplicadas, sendo 8.653 referentes à primeira dose e 3.659 da segunda, o que representa 9,08% da população votuporanguense vacinada com a primeira dose. O índice nacional é 4,13%, enquanto o estadual é 5,52%, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa.“É importante buscarmos alternativas para garantir a vacinação nos municípios. Só assim vamos superar este momento difícil que todos estamos atravessando”, finalizou Seba.Votuporanga também declarou intenção de comprar a vacina russa Sputnik V, através de pedido já encaminhado pela Prefeitura de Jales à embaixada da Rússia, que repassou à empresa fabricante. “Gentilmente, o prefeito de Jales, Luiz Moreira, que já tem uma situação mais avançada, se colocou à disposição para incluir Votuporanga e Fernandópolis em seu pedido”, explicou.