Medida passa a valer a partir desta quarta-feira (3), das 20h às 6h, e aos finais de semana, com fiscalização e aplicação de multas

publicado em 01/03/2021

Prefeito comunicou publicação de decreto para lockdown à noite e aos finais de semana em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), comunicou nesta segunda-feira (1º) a publicação de um decreto que determina o lockdown à noite, das 20h às 6h, e aos finais de semana, durante o dia todo. O decreto também prevê aumento da fiscalização, pela Polícia Militar, e aplicação de multas. O anúncio ocorreu durante uma coletiva de imprensa, realizada no auditório do Parque da Cultura.O decreto também determina o fechamento de supermercados, estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, clubes e academias durante os horários estipulados pelo toque de recolher. Segundo o prefeito, o documento vai ser publicado nesta terça-feira (2) e passa a valer a partir de quarta-feira (3) até dia 17.No geral, o decreto traz medidas mais restritivas para o combate à pandemia de Covid-19 no município. Ainda segundo o prefeito, a PM vai fiscalizar a circulação de pessoas durante os horários do lockdown, além de aglomerações e o cumprimento das medidas sanitárias por todos.Mais informações na edição impressa de terça-feira (2) do jornal