Em pleno pico da segunda onda do vírus hospital já abriu, ao todo, mais oito leitos de UTI e todos já estão lotados

publicado em 01/03/2021

Hospital tem agora 22 leitos para pacientes graves com Covid-19 e todos já estão ocupados (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga reabriu neste domingo (28), mais dois leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes com complicações graves provocadas pela Covid-19. No mesmo dia, porém, as duas novas vagas já foram preenchidas e o hospital segue com a taxa máxima de ocupação.

Esta é a segunda ampliação de vagas na instituição em um mês. Em 1º de fevereiro foram abertos seis leitos em razão da crescente de casos e internações. Agora, com 22 leitos (o maior número desde o início da pandemia), todos estão lotados, assim como nos principais hospitais de toda a região.

A situação crítica vivida não só pelo município, mas por todo o país, vem gerando grandes preocupações, e assim, a Santa Casa vem se readequando nesses últimos dias, é o que explica o provedor, Luiz Fernando Góes Liévana.

“Todas as medidas necessárias estão sendo amplamente debatidas nesses últimos dias por toda coordenação médica do Hospital, diretoria e colaboradores. O nosso objetivo primeiro é salvar vidas, portanto, lutamos diariamente para a aplicação de estratégias mais eficazes, e que de fato, reduzam o impacto negativo causado pelas transferências de pacientes para outras unidades hospitalares”, afirmou.

Ainda assim, a população deve fazer a sua parte, mantendo as medidas de prevenção da doença.

“É fundamental seguirmos com os cuidados, evitando aglomerações, reuniões e festas; utilizando a máscara e higienizando as mãos com água e sabão, além do uso do álcool em gel. Essas medidas são extremamente necessárias para proteger o paciente, e impedir o sofrimento de todos os familiares e amigos”, destacou o provedor.