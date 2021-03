Enquanto para alguns setores as medidas são mais brandas, para outros o rigor segue o mesmo

publicado em 27/03/2021

Feiras livres, salões de beleza, barbearias, academias, mototáxistas não poderão atuar durante o período do decreto (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEnquanto para alguns setores as medidas são mais brandas, para outros o rigor segue o mesmo. É o caso das barbearias, salões de beleza, mototáxistas, academias, feiras livres revendedoras de carros novos e usados e estúdios de tatuagem. Para eles a atividade segue proibida até o dia 5 de abril.Junto aos bares e restaurantes, que dessa vez poderão atuar pelo menos com delivery, essas são as categorias mais afetadas desde o início da pandemia em Votuporanga. Ao longo dos últimos 12 meses, eles já foram impedidos de trabalhar por pelo menos quatro decretos diferentes.Os feirantes, por sua vez, tiveram algumas excepcionalidades ao longo do mesmo período, mas agora terão que cruzar os braços por pelo menos uma semana.Por outro lado, as indústrias seguem liberadas para funcionar 24 horas por dia. De acordo com o decreto municipal, as indústrias em geral cuja paralização acarrete, danos à estrutura do estabelecimento e aos respectivos equipamentos ou máquinas, bem como implique no perecimento deinsumos, poderão atuar com, no máximo, 50% do número de funcionários.Já as indústrias que são tidas como essenciais pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, que são as químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas estão funcionadas a funcionar normalmente.