A Tati Mucci Produções, de Votuporanga, apresenta em março dois espetáculos que abordam temas sociais

publicado em 04/03/2021

Peça de teatro 'Ao Cais do Valongo' mostra o trajeto de uma nau com negros escravizados até o porto que fica no Rio de Janeiro (Foto: Clau Silva/Divulgação)

A Tati Mucci Produções, de Votuporanga, apresenta em março dois espetáculos que abordam temas sociais. Ambos serão transmitidos ao vivo nas redes sociais de maneira simultânea.O primeiro espetáculo a ser lançado será o "Ao Cais do Valongo: Quanto Vale a Carne Negra?", uma peça de teatro sobre escravidão que aborda o racismo. O espetáculo estreia na sexta-feira (5) e depois será transmitido nos dias 7, 12, 14, 19, 21 e 26, sempre às 19h30.Já o segundo será o espetáculo "Reflexos: O Outro Lado do Meu Eu", uma apresentação de dança que aborda temas introspectivos, como depressão e traumas. A apresentação estreia no sábado (6) e depois vai ao ar nos dias 11, 13, 18, 20 e 25, também às 19h30.Os dois espetáculos foram gravados no teatro do Sesi Minas, em Belo Horizonte, pela Criar-te Produtora.O espetáculo parte do Porto de Luanda, capital portuguesa de Angola, em 1811, com a nau Esperança prestes a zarpar rumo ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.A bordo, ao comando do capitão Félix e demais intermediários, como o marinheiro mestre Domingos e o padre Leão; Imaan, Issa, Jahari, Mandara e Zaila são capturados e vendidos para alimentar o trato mercantil de escravos no Brasil da época. A história, então, se desenrola no trajeto até o porto no Brasil."[O espetáculo] relata todas essas mazelas e tristezas que aconteceram no passado e que respingam até hoje, infelizmente. A proposta do espetáculo é trazer a história e falar sobre racismo", explicou a produtora Tatiana Mucci em entrevista ao jornal A Cidade.A montagem on-line da peça é um projeto aprovado no Edital 36/2020 do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria e Programa de Ação Cultural (ProAC) e da Lei Aldir Blanc e produzido por Tati Mucci Produções.No elenco, a Cia Ora Pro Nobis, além do seu grupo de atores, contou com a participaçãode artistas convidados como a cantora Lola, a cantora Júlia Ribas e o músico percussionista Daniel Guedes, que assinam o mapa sonoro da peça. A direção foi de Fábio Lemos.A apresentação de dança retrata realidades vividas por pessoas comuns por meio de cinco monólogos e nove coreografias com as seguintes cenas: espelhos, abuso, passado, vaidade, bullying, depressão, padrões e "esse sou eu".A proposta do espetáculo é explorar a reflexão, desconstrução e construção de identidade, tendo nas cenas de dança e interpretação cênica os sentimentos e emoções que começam e terminam no reflexo do espelho."O espetáculo vem com essa leveza da dança trazendo temas um pouco difíceis de serem lidados no dia-a-dia, principalmente na pandemia, que está tudo muito latente nas pessoas. A arte tem essa oportunidade de falar na linguagem de todos e despertar para buscar ajuda profissional", explicou Tatiana.O espetáculo é um projeto aprovado no Edital 37/2020 do Governo do Estado de São Paulo, da ProAC e da Lei Aldir Blanc. É produzido por Tati Mucci Produções, com roteiro de Marcos Sabbadini e Tatiana Mucci e conta com o elenco de bailarinos da Cia Makarios.As páginas dos espetáculos no Instagram - @espetaculo.aocaisdovalongo e @espetaculo.reflexos - trazem mais informações e os links para assistir as transmissões ao vivo nos dias estipulados.