Vencimentos, que seriam na próxima semana, serão prorrogados para o próximo dia útil

publicado em 20/03/2021

Medida será válida para o ISS Estimado, Recolhimento Mensal, Retenção e Sobre Edificações (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga prorrogará os prazos de vencimentos de tributos e parcelamentos que estavam previstos para a próxima semana, durante o período de vigência do Decreto nº 13.195, que vai da 0h do dia 21 às 6h do dia 29 de março. Os vencimentos serão prorrogados para o próximo dia útil.A medida será válida para o ISS Estimado, Recolhimento Mensal, Retenção e Sobre Edificações, prorrogados para o dia 5 de abril. Não está incluído o ISS para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, por não se tratar de autonomia do Município, e MEIs (Microempreendedores Individuais).A ação foi determinada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) após reunião com a equipe de governo, na tarde de sexta-feira (19).