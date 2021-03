Nova unidade para pacientes com Covid-19 será montada no estacionamento da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 22/03/2021

Anúncio foi feito por meio das redes sociais (Foto: Reprodução Prefeitura)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB), seu vice, Cabo Valter (MDB) e a secretária Municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, gravaram um vídeo nesta segunda-feira (22) para anunciar a criação de um novo Hospital de Campanha no município, com a disponibilização de 23 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para o atendimento de pacientes graves com Covid-19. A nova unidade de suporte avançado será montada no estacionamento da Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com o prefeito, a ideia da nova estrutura se deu após uma reunião com profissionais da Saúde, em especial com os médicos Dr. Atílio Pozzobon (diretor clínico da Santa Casa) e Dr. Chaudes Ferreira (coordenador de Urgência e Emergência do município), além de representantes da Santa Casa para ampliar e oferecer mais leitos de UTI.