Coletiva de imprensa vai ser realizada no auditório do Centro Cultural às 12h

publicado em 19/03/2021

Prefeitura deve anunciar lockdown total em coletiva marcada para às 12h desta sexta-feira (19) (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga divulgou um comunicado, na manhã desta sexta-feira (19), marcando uma coletiva de imprensa para às 12h. Nos bastidores, acredita-se que nesta coletiva será anunciado o lockdown total.O lockdown chegaria num momento em que os indicadores do avanço da pandemia do município pioram a cada dia. A coletiva será realizada no auditório do Centro Cultural.