Objetivo é acompanhar de perto a execução das parcerias firmadas entre as entidades e o Poder Público

publicado em 03/03/2021

Acompanhar de perto a execução das parcerias firmadas entre as entidades e o Poder Público. Com este objetivo, os secretários da Prefeitura de Votuporanga iniciaram um ciclo de visitas nas entidades que prestam serviços socioassistenciais e na área da saúde no município.Os secretários Emerson Pereira, titular de Direitos Humanos, e Ivonete Félix do Nascimento, que responde pela Saúde, estiveram na Comunidade São Francisco de Assis. Eles também estavam acompanhados da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.Eles foram recepcionados pela presidente, Luzia de Souza Pupim, que apresentou todos os serviços oferecidos. Ela destacou que, mesmo em período de pandemia, o plano de trabalho está sendo executado com rigor com ações e atividades para apoiar as famílias.A entidade, que existe há mais de 30 anos, é contemplada com recursos municipais por meio do COMAD (Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas) e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).A secretária Ivonete elogiou o trabalho realizado. "Conhecer o que a entidade faz foi muito importante, pois sabemos a importância do terceiro setor na administração", disse.O secretário Emerson Pereira explicou que a visita é uma forma de acompanhar a execução das parcerias com a Prefeitura. "É muito importante atender a população que se encontra mais vulnerável, possibilitando agir em conjunto para acolher com agilidade e prevenir situações de maior risco".A primeira-dama Rose Seba também gostou da visita. "As entidades podem sempre contar com nossa ajuda, pois todo trabalho realizado é excelente, os atendidos são muito bem amparados". Além disso, a primeira-dama divulgou os trabalhos realizados pelo Fundo Social de Solidariedade e reforçou o compromisso do prefeito Jorge Seba em estreitar ainda mais os laços com as entidades filantrópicas do município.