Fruto da parceria entre Prefeitura, Governo do Estado, Sebrae e Senai, capacitação técnica e empreendedora é voltada para todos que desejam tornar-se empreendedores

publicado em 04/03/2021

Curso "Fabrique e Venda: Ovos de Páscoa e Bombons" será ministrado por profissionais do Senai e Sebrae no período de 22 a 31 de março (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições on-line para o curso "Fabrique e Venda: Ovos de Páscoa e Bombons", que será ministrado por profissionais do Senai e Sebrae no período de 22 a 31 de março. A capacitação é fruto da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Governo do Estado de São Paulo, Sebrae, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e será oferecido pelo Programa Empreenda Rápido, como capacitação Super MEI.O secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, informa que o curso tem como público alvo o Microempreendedor Individual e também todo aquele que deseja empreender e iniciar seu próprio negócio neste ramo, que tem demandas o ano todo. "Estes tipos de cursos voltados diretamente para o empreendedorismo deverão nortear a grade a ser definida pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) para este ano", conclui.O gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP, Marcos Amâncio, destaca que o curso é super indicado para o momento atual, no qual as pessoas buscam atividades que exijam pouco capital, mas que geram bons lucros. "A capacitação tem por objetivo desenvolver as competências necessárias para a fabricação de ovos de páscoa e bombons, assim como para realizar os controles financeiros e vendas dos produtos", finaliza.Para realizar a inscrição, a idade mínima é 18 anos e o interessado precisa ser alfabetizado. Com intuito de evitar aglomerações em cumprimento às medidas de restrições para combate e prevenção à Covid-19, as inscrições somente poderão ser realizadas através do. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com prazo máximo de encerramento marcado para o dia 12 de marçoApós o período de inscrições, os que preencherem as vagas serão comunicados para efetuar a matrícula. As inscrições que excederem ao número de vagas serão colocadas em lista de espera.