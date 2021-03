Outra medida determinada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) foi a prorrogação do pagamento de parcelamentos com datas de vencimento entre 20 e 28 de março, para o dia 7 de abril

publicado em 26/03/2021

Após suspender corte de água para o comércio, prefeito Jorge Seba (PSDB) determinou a suspensão do corte para residências (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Após suspender o corte de água para as categorias comercial e comercial mista, o prefeito Jorge Seba (PSDB) também determinou a suspensão do corte para residências e religação dos imóveis que estavam com o serviço de água cortado por falta de pagamento. A medida foi decidida em comum acordo com o Câmara Municipal e vale até o dia 31 de maio. O Decreto 13.209 foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (26).Cerca de 1.700 residências deverão ser contempladas com a religação. Para requerer o benefício, o morador precisa ligar no 0800-7701950, da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.Essas medidas têm como principal objetivo proporcionar que os cidadãos mantenham os hábitos de higiene necessários para que não ocorra contaminação. “É um momento difícil para todos e a saúde tem que ser preservada”, disse Seba.Seba também prorrogou para o dia 7 de abril o pagamento de parcelamentos com datas de vencimento entre 20 e 28 de março.Outra prorrogação anunciada na semana passada envolveu também os ISS (Imposto Sobre Serviços), nas modalidades Estimado, Mensal, Retenção e Sobre Edificações, que teriam vencimentos para o dia 20 de março e passam a vencer em 5 de abril. Não fazem parte desta medida, o ISS para contribuintes optantes pelo Simples Nacional e MEIs (Microempreendedores Individuais).“Essa é uma medida que vai beneficiar todas as atividades econômicas, o comércio, a indústria e os prestadores de serviços impactados pela pandemia”, explicou.