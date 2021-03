Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira

publicado em 26/03/2021

Novas regras para o comércio foram editadas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou nesta sexta-feira (26) um novo decreto revogando o lockdown no município, com regras mais brandas para o setor comercial a partir de segunda-feira (29). De acordo com o documento, estabelecimentos essenciais e não essenciais poderão efetuar vendas pela internet ou telefone e realizar a entrega por delivery. As atividades serão permitidas entre as 6h e às 23h.

O decreto também permite a circulação de pessoas entre as 5h e às 20h, ficando proibido sair de casa após esse horário, exceto em busca de atendimento médico, busca de medicamentos, se dirigir ou retornar do trabalho e embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário e aeroporto.

A publicação também libera o atendimento presencial em supermercados, padarias, açougues, quitandas e similares, das 6h às 20h, desde que com limitação de 40% da capacidade, permissão de entrada de apenas uma pessoa por família e distanciamento de 2 metros dentro do estabelecimento.

Proibidos

Ficam proibidas, no entanto, as atividades “mototáxi”, academias, revenda de veículos novos e usados, feiras-livre, ambulantes, salões de beleza, esmaltarias, barbearias; cabeleireiros e tatuadores e similares;

Mais informações e detalhes na edição impressa deste sábado do Jornal A Cidade.