Seba deve publicar ainda nesta quinta-feira um decreto liberando a abertura dos supermercados e similares alimentícios nesta sexta-feira e sábado

publicado em 25/03/2021

O decreto, segundo consta, trará algumas obrigações, como controle interno de clientes, por parte dos supermercados, e visitas constantes da fiscalização municipal (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) deve publicar ainda nesta quinta-feira um decreto liberando a abertura dos supermercados e similares alimentícios nesta sexta-feira (26) e sábado (27), das 7h às 21h, atendendo a todos os critérios de combate à Covid-19. A medida, segundo ele, visa garantir o abastecimento de alimentos e produtos de higiene da população.O decreto, segundo consta, trará algumas obrigações, como controle interno de clientes, por parte dos supermercados, e visitas constantes da fiscalização municipal em todos os estabelecimentos.A decisão foi tomada após uma reunião com representantes dos supermercados para orientar sobre as medidas de segurança.Mais informações na edição impressa desta sexta-feira do A Cidade.