Policiais revistaram a residência ao notar nervosismo do homem quando questionado se tinha algum tipo de arma

publicado em 08/03/2021

Policiais encontram revólver carregado e mais 13 munições escondidos ao atender ocorrência de violência doméstica (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo na madrugada de domingo (7) em Votuporanga.Segundo informações da ocorrência, os policiais foram até a residência, no bairro Boa Vista, para atender um caso de violência doméstica.Quando questionaram o agressor, identificado como W.C.S.B, de 37 anos, se tinha algum tipo de arma na residência, os policiais notaram nervosismo nele. Em seguida, eles perguntaram para a vítima, de 37 anos que não teve as iniciais reveladas, sobre o assunto.Ainda de acordo com a ocorrência, ela não soube informar onde a arma estava escondida, mas disse que ele tinha uma. Com a autorização dela, os policiais fizeram uma busca domiciliar, em que encontraram o revólver calibre 38, da marca Rossi, carregado e com capacidade para seis tiros. Eles também encontram mais 13 munições e seis deflagradas no quarto do casal.O agressor foi preso em flagrante e apresentado no Plantão Policial de Votuporanga.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão