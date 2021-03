Além de orar pelo fim da pandemia e cura dos pacientes, iniciativa pretende arrecadar alimentos para o hospital votuporanguense neste domingo (14)

publicado em 13/03/2021

Paróquia de Votuporanga promove ação de caridade para Santa Casa e UPA (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, de Votuporanga, convida fiéis a participarem de drive-thru de oração em volta da Santa Casa e do UPA do município, que tem funcionado como uma espécie de hospital de campanha.Em vídeo publicado nas redes sociais, o padre Marcio Tadeu convida os fiéis a participarem da iniciativa, que vai acontecer neste domingo (14), a partir das 16h, partindo da rua Minas Gerais, em frente à Santa Casa.Segundo o padre, a iniciativa partiu do grupo de oração da paróquia. A ideia é cercar o hospital votuporanguense e, em seguida, o Upa para rezar o Santo Rosário."De maneira muito profunda, aceitei a esta grande inspiração de Deus e este chamado para estarmos no próximo domingo em frente à Santa Casa, rezando o Santo Terço, pedindo a interseção pelos profissionais da saúde, por todos aqueles que estão acamados com a infecção da Covid, nas UTIs ou mesmo nas enfermarias, mas também aqueles outros todos que estão passando por enfermidades graves e neste momento precisam do auxílio", disse o religioso, no vídeo.Além das orações, a iniciativa pretende arrecadar alimentos para a Santa Casa."Próximo domingo, a partir das 16h, a reza do Santo Terço, fazendo um círculo de graça em [volta da] Santa Casa e do UPA, nosso hospital de campanha, para rezarmos pelo fim da pandemia, a cura de todos os nossos irmãos que estão lá, o consolo daqueles que já perderam as pessoas e, sobretudo também, um gesto de caridade e de ajuda para com a Santa Casa, levando lá um pouco de alimento que você tem aí no seu lar", finaliza o padre.É possível