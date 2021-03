Homem de 46 anos foi contido em mercado após ajuda de PMs e levado de volta para hospital

publicado em 26/03/2021

Delegado Amauri Cesár Pelarin disse que o homem conseguiu fugir depois de passar pela janela do quarto onde estava internado (Foto: Arquivo Pessoal)

O homem de 46 anos diagnosticado com coronavírus que fugiu do hospital e invadiu um supermercado de Catanduva agiu por medo de ser intubado para tratamento da doença. A informação foi confirmada pelo delegado do 1º Distrito Policial, Amauri Cesár Pelarin.O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (25), no bairro Parque Jardim, em Catanduva. Policiais militares foram acionados para conter o paciente no supermercado, que fica em frente ao hospital.Em entrevista, o delegado contou que o homem foi contido pela Polícia Militar e levado de volta para o hospital em ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.O delegado disse que o homem conseguiu fugir depois de passar pela janela do quarto onde estava internado e pular uma grade de proteção. “Não conseguimos descobrir como um paciente prestes a ser intubado conseguiu deixar o hospital e entrar no supermercado. Mas sabemos que ele estava bastante assustado com o procedimento”, contou Pelarin.Surgiram boatos nas redes sociais sobre o homem ter cuspido e contaminado produtos existentes nas gôndolas do supermercado. Mas o delegado negou a informação. “Isso não procede. O homem ficou acuado e tentou se esconder no supermercado. Ele não agrediu ninguém. Realmente só estava muito resistente para voltar ao hospital”, disse Pelarin.O paciente aparece nas imagens de máscara ao ser retirado do comércio. Antes, no supermercado, a polícia não confirmou se ele estava com a máscara. “Nós registramos boletim de ocorrência, mas como não criminal. O homem não foi agressivo. Foi mais desespero por saber que precisaria ser intubado”, afirmou o delegado.Em nota, o supermercado confirmou o ocorrido e alegou que adotou todos os procedimentos de segurança conforme protocolo dos principais órgãos de saúde, autoridades sanitárias e empresas especializadas.“Imediatamente, a unidade foi fechada para higienização total e reabriu após o procedimento. A rede informa ainda que desde o início da pandemia, adota um rígido protocolo de prevenção contra a Covid-19 para garantir a máxima proteção dos seus colaboradores e clientes”, disse em nota.O Hospital Unimed São Domingos (HUSD) disse que profissionais deram todo o suporte à ocorrência. “Pouco tempo depois, com apoios das equipes do Samu e Polícia Militar, o paciente já se encontrava novamente internado na unidade”, afirmou.