Decreto que ainda traz outras determinações já foi publicado Diário Oficial do Município e está valendo

publicado em 17/03/2021

Novo decreto já está em vigor (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga publicou na edição de terça-feira (16) um novo decreto mantendo o toque de recolher aos finais de semana no município, o que proíbe a abertura de supermercados e outros estabelecimentos tidos como essenciais aos sábados e domingos, como padarias, açougues e conveniências. O documento também reforça as determinações da Fase Emergencial do Plano São Paulo, que proíbe o serviço de take away em todos os seguimentos.

De acordo com a publicação, que já está em vigor, além das medidas da Fase Emergencial, que também proíbe a realização de atividades religiosas (cultos e missas), eventos esportivos reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, nos clubes sociais, equipamentos esportivos públicos e privados e parques municipais e o funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis, sendo a alimentação permitida apenas no interior dos quartos, os termos do decreto anterior estão mantidos.