Faixa de protesto foi vista nos semáforos dos principais cruzamentos da cidade

publicado em 13/03/2021

Manifestantes estenderam faixas de "fora Doria" pela cidade (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Em meio a mais uma reclassificação mais restritiva do Plano São Paulo, com o fechamento de ainda mais atividades comerciais e limitação de restrições, votuporanguenses voltaram a se manifestar contra o governador João Doria (PSDB). Faixas de “foraDoria” foram estendidas nos semáforos dos principais cruzamentos no Centro de Votuporanga.