Atleta perdeu um gol cara a cara com o goleiro, segundo ele, após um “quique” da bola

publicado em 10/03/2021

Atacante ainda falou sobre a evolução da equipe dentro de campo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A melhor chance da Votuporanguense na partida contra o Marília, nesta quarta-feira (10), na Arena Plínio Marin, foi no finalzinho do jogo, aos 46 do segundo tempo, quando a bola sobrou para o atacante Lorran, dentro da área, mas ele não conseguiu finalizar. Em entrevista após o jogo, o atleta afirmou que um “quique” da bola o atrapalhou, mas não irá desperdiçar a próxima oportunidade.

“Eu estava ali concentrado e a bola deu uma pingada, mas acredito que o time está evoluindo e que a próxima que sobrar eu vou fazer”, disse o atleta.

Aos 25 anos, Lorran afirmou ainda que todos os jogadores entraram em campo focados e acredita que diante do que foi apresentado a equipe merecia a vitória.