Prefeito anunciou novas medidas restritivas para frear o avanço da pandemia no município

publicado em 19/03/2021

Objetivo é coibir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação do coronavírus (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, na tarde desta sexta-feira (19), um novo "pacote" de medidas ainda mais restritivas para conter o avanço da pandemia em Votuporanga. O anúncio foi realizado numa coletiva de imprensa, no auditório do Centro Cultural, no Parque da Cultura.Entre as medidas está a probição da circulação de pessoas pelo município e suspensão do atendimento presencial em supermercados e demais serviços considerados essenciais. Esses só poderão funcionar por meio de entrega (delivery).As novas medidas serão publicadas em decreto, ainda nesta sexta, e passam a valer a partir deste domingo (21) até dia 28 de março (próximo domingo). Depois desse período, poderão ser amenizadas ou se tornarem ainda mais restritivas."São medidas impopulares, mas que têm o objetivo de salvar vidas", explicou o prefeito durante a coletiva.Segundo o secretário de Transparência e Controladoria Geral, Edson Caporalin, e a secretária de Saúde, Ivonete Félix, a adoção de medidas mais restritivas foi um pedido do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. O objetivo é coibir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação do coronavírus."Os números apresentados pelo comitê mostram que nossos serviços estão no limite das suas capacidades", alertou a secretária Ivonete.Entre as restrições do novo "pacote" de medidas está a proibição da circulação das pessoas nas ruas, a não ser em casos de busca por atendimento de saúde ou se dirigir (ou retornar) do trabalho, desde que seja uma atividade permitida pelo decreto. Quem descumprir a medida, será multado, segundo o secretário de Transparência.O secretário também explicou que atividades que envolvem a cadeia de distribuição de alimentos não podem ser proibidas. Por isso, mercados, restaurantes, bares, peixarias e afins poderão funcionar, mas apenas com entregas (delivery), das 6h às 23h.Eventos, festas e qualquer tipo de aglomeração estão proibidos. Estabelecimentos, organizadores e pessoas que estiverem participando serão multadas pela força-tarefa de fiscalização. A proibição se estende ao comércio em geral, que também está proibido de oferecer delivery.O atendimento presencial nas agências bancárias também estará suspenso durante a vigência do decreto. Porém, os caixas eletrônicos poderão ser usados pelos clientes, desde que respeitando as regras de distanciamento, uso correto de máscaras e higienização.Por fim, o secretário da Pasta apontou que as indústrias consideradas não essenciais poderão funcionar com 50% da sua capacidade. Já as essenciais, como as do ramo de alimentação, poderão funcionar com 100% da capacidade.