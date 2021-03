Vereador disse que recebeu inúmeras reclamações e denúncias; nenhuma multa foi aplicada

publicado em 09/03/2021

Vereador Chandelly Protetor, autor da lei, quer mais divulgação e fiscalização pelo Poder Público (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O primeiro teste oficial da lei que proíbe a soltura de fogos de artifício em Votuporanga aconteceu neste final de semana, com a decisão da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio e o resultado não foi positivo para os defensores da iniciativa. Inúmeras explosões dos artefatos pirotécnicos foram ouvidas nos quatro cantos da cidade, o que levou o vereador Chandelly Protetor (Podemos), autor da lei, a cobrar mais fiscalização.

Segundo ele, inúmeras reclamações e denúncias chegaram lhe foram repassadas, mas de acordo com informações levantadas pelo A Cidade, nenhuma multa foi aplicada no município em razão do descumprimento da nova lei.

“Fico revoltado, pois temos a lei, mas ela não está sendo respeitada. A gente já sabia que isso iria acontecer, pois, assim como existem pessoas que descumprem as leis de trânsito e tantas outras leis, com a lei dos fogos não seria diferente. Acredito que ainda precisa de uma ampla divulgação da lei, o que não foi possível até então por causa do Covid. Vamos cobrar agora do Poder Público essa divulgação e mais fiscalização”, disse Chandelly.

Mesmo com a divulgação e fiscalização, no entanto, ainda segundo o vereador, haverá o descumprimento e é aí que entra a população e também as multas.

“Orientei a todos que me procuraram a acionarem a polícia e registrarem a ocorrência. Na minha rua mesmo se alguém soltar eu vou denunciar. A multa é de R$ 2,4 mil e se a população ajudar na fiscalização vamos aos poucos coibindo isso”, concluiu.

A lei

De acordo com a nova lei, fica proibida a utilização, queima e soltura de fogos de artifícios, foguetes, assim como outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município, tanto em recintos fechados como abertos, áreas públicas e locais privados.



As únicas exceções são para os fogos de vista, sem estampidos, denominados “Classe A”, ou seja, aqueles explosivos de efeito predominantemente luminoso com baixo nível sonoro de estampido.