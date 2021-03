Objetivo do curso é ensinar os alunos a fazerem planilhas e tabelas automatizadas

publicado em 17/03/2021

Curso terá carga horária de 20 horas e vai ensinar como montar planilhas ‘limpas’ e organizadas (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura oferece um curso de desenvolvimento de "planilhas impactantes" no Excel. Os interessados poderão entrar em contato com a Faculdade até esta sexta-feira (19), por meio do WhatsApp (17) 99645-5803, para receberem instruções sobre como se inscrever no curso.O curso começa neste sábado (20) e vai até dia 08 de maio. As aulas serão ministradas pelo professor Sileno Ortin, com auxílio do professor Bruno Carneiro.Ao todo, eles darão seis aulas, todas on-line pela plataforma Google Meet, totalizando uma carga horária de 20 horas. Os alunos poderão acompanhá-las ao vivo e/ou assisti-las depois, pois elas ficarão gravadas e serão disponibilizadas.Em entrevista ao jornal, o professor Sileno Ortin disse que entende como "planilhas impactantes" aquelas que são automatizadas e funcionais."Normalmente, as pessoas têm só um emaranhado de linhas e tabelas e não conseguem fazer muitas funções. [As 'planilhas impactantes'] São mais dinâmicas e interativas, que vão auxiliar o gestor na tomada de decisão. O foco é gestão empresarial", explicou o professor.Ele também disse que o cronograma do curso prevê conteúdos básicos nas primeiras aulas para, em seguida, progredir para conteúdos avançados."O aluno vai desenvolver, juntamente comigo, o passo a passo, de maneira que ele vai integrar a teoria e a prática. Vamos ensinar a montar de maneira correta e como ter uma planilha mais limpa e organizada", disse Ortis.Outro curso oferecido pela Faculdade Futura é voltado para o ensino de como declarar o Imposto de Renda. As inscrições para este vão até esta quinta-feira (18) e os interessados devem entrar em contato pelo número de WhatsApp (17) 99645-5803 para receberem instruções de como se inscrever.O curso será ministrado pelo docente da instituição, Carlos Campana, às sextas, das 19h às 22h e aos sábados, das 13h30 às 16h, a partir desta sexta-feira (19) até o dia 27 de março.Segundo o professor, todos que participarem estarão habilitados para preencher a declaração, que é direcionada para pessoas físicas."O conteúdo que nós vamos tratar são as rotinas, as técnicas e os processos de como fazer uma declaração de Imposto de Renda”, explicou o docente ao jornal