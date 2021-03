Peças de roupas e calçados serão distribuídas para as entidades assistenciais e também ao projeto Roupas Solidárias, do Fundo Social

publicado em 31/03/2021

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga recebeu três mil peças de roupas e calçados e também 50 quilos de lacres dos alunos do primeiro ano de Medicina da Unifev através do Trote Solidário.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, esteve na Unifev para receber a doação. Participaram da entrega a coordenadora do curso de Medicina, Dra. Elizabete Arroyo Marchi, acompanhada de alunos, e também o reitor da Fundação, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.Os lacres arrecadados foram destinados pelo Fundo Social ao Hospital do Amor de Barretos e as peças de roupas e calçados serão distribuídas para as entidades assistenciais e também ao projeto Roupas Solidárias, do Fundo Social.“É uma alegria e honra poder receber essas peças que resultam de um ato solidário dos jovens universitários. Estamos vivendo momentos de muitas dificuldades em que as famílias precisam muito do apoio do poder público e poder contar com atitudes solidárias como estas nos motivam a continuar trabalhando em prol das pessoas mais necessitadas da nossa cidade”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.