O 2º Simpósio de Recursos Humanos acontecerá nos dias 29 e 30 de março, será online e gratuito

publicado em 26/03/2021

Todo evento será transmitido ao vivo pelo canal da Faculdade Futura no YouTube (Foto: Divulgação)

Sempre preocupada com a formação de profissionais atentos às mudanças que ocorrem no mundo e em como essas mudanças interferem em todos os processos, a Faculdade Futura de Votuporanga oferece, nos dias 29 e 30 de março, seu 2º Simpósio de Recursos Humanos. Respeitando os decretos, a instituição copia seus últimos eventos de sucesso e oferece um simpósio interativo e dinâmico, totalmente online e gratuito para alunos e comunidade.De acordo com o coordenador do curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Prof. Me. Sileno Araujo Ortin, todos os palestrantes e temas foram escolhidos de forma a atender não só alunos e profissionais da área de Gestão de Pessoas, como ao público em geral. Segundo Sileno, o intuito do projeto é contribuir para a transformação social, visando novas maneiras de ser, agir e estar no mundo. “Entre os inúmeros objetivos do Simpósio, os principais são: propor discussões e incentivar a troca de experiências que possam levar a caminhos que diminuam as dificuldades, não só neste período de pandemia, como em qualquer outro. Afinal, conhecimento é sempre bem-vindo.”, conclui o coordenador.Todo evento será transmitido ao vivo pelo canal da Faculdade Futura no YouTube que deve ser acessado pelo link: https://cutt.ly/eyU8c28 ou pelo QR Code (disponível na foto) e permanecerá disponível para visualização no mesmo endereço. Os links para inscrições gratuitas serão disponibilizados no “chat” durante o evento para que os interessados na certificação de 10 horas respondam questionário e posteriormente recebam certificados via e-mail.1º Dia 929/03)19h - Dr. Marcel de Avila Soares MarquesTema: “O direito do trabalho como direito social sob o ponto de vista da gestão de pessoas”20h30 - Prof. Me. Marcos EstevesTema: “A nova gestão de pessoas: desafios e possibilidades”2º Dia (30/03)19h - Dra. Ana Carolina Gonçalves Olmos Tema: “Saúde mental e suas implicações na gestão de pessoas”20h30 - Dra. Greice Kelli Lopes Santos de Lima Tema: “Atuação do departamento de RH frente à aceleração no uso das tecnologias”O evento é uma realização do curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI e conta com a parceria da Escola do Legislativo – Câmara Municipal de Votuporanga. Sobre o apoio do legislativo, o Gestor de Políticas Acadêmicas da instituição, Prof. Me. Tiago Moreno, considera bastante benéfico, tendo em vista a busca da instituição pelo envolvimento de toda comunidade nos processos de aprendizagem promovidos.A faculdade FUTURA entende a necessidade do isolamento social para ajudar no combate à pandemia da Covid-19, como também entende que não se deve interromper o curso da educação, portanto, cumpre, seu papel, democratizando o conhecimento e expandindo o saber para muito além de seus muros e agora, de suas telas.