Estabelecimento funcionava no município desde 2016; um dos proprietários comunicou o fechamento em rede social

publicado em 13/03/2021

Garagem do Espeto é mais um estabelecimento de Votuporanga que acaba fechando as portas por conta da crise trazida pela pandemia (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO bar e lanchonete Garagem do Espeto agora faz parte da lista de estabelecimentos de Votuporanga que fecharam as portas por conta da crise econômica causada pelas restrições da pandemia do coronavírus.O estabelecimento era dos irmãos Tiago e Rafael Galetti e funcionava no município há cinco anos, rua Padre Isidóro Cordeiro Paranhos, na Chácara das Paineiras. Foi Tiago quem comunicou o fechamento do lugar, na sua página oficial no Facebook, na sexta-feira (12)."Tentamos de tudo, lutamos, mas fomos vencidos. Hoje as contas não batem. Deixamos aqui a saudade e o agradecimento a cada um que nos prestigiou nesses cinco anos", disse Tiago em seu texto.O empresário também agradeceu a Deus, sua família e seus sócios pelo apoio e incentivo para criação e funcionamento do bar e lanchonete.Apesar da despedida, Galetti ressaltou que torce para o fechamento não ser definitivo."Esperamos que seja um até breve, mas hoje [sexta] se encerra nossas atividades", finalizou.O dono do bar de rock Morphine também comunicou na sexta, na página do bar no Facebook, o encerramento das suas atividades por conta da crise.O bar funcionava desde 2013 em Votuporanga e era um ponto de referência do Rock n' Roll no município.O empresário Ubirajara Gubolin, muito conhecido como Bira entre amigos, familiares e frequentadores do bar, postou um texto de despedida na rede social."Tentamos de todas as maneiras salvar a casa, com grande ajuda de vocês inclusive, mas no momento ficou impossível empreender na área da cultura e entretenimento", escreveu Bira.