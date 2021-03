Estabelecimentos essenciais, no entanto, poderão fazer entregas até as 23h

publicado em 17/03/2021

Franclin Duarte

O novo decreto publicado pela Prefeitura de Votuporanga que trata das medidas de contenção do coronavírus no município, só permite entregas delivery e drive thru até às 20h. O texto da publicação, no entanto, causou dúvidas que, segundo comerciantes, nem mesmo os fiscais sabem elucidar.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos comerciais de produtos e serviços não essenciais, somente poderão atuar através de transação comercial por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares por meio de serviço de entrega (delivery) ou “drive-thru”, no período das 6h às 20h.

Acontece que o decreto da Fase Emergencial, do Governo do Estado, libera entregas delivery 24 horas por dia e o antigo decreto municipal permitia a modalidade até as 23h. já o novo texto não menciona especificamente as entregas de alimentos, o que gerou as dúvidas. Os comerciantes então procuraram a Prefeitura e, segundo eles, nem mesmo os servidores do setor de fiscalização souberam informar qual seria o horário correto.

“Da forma que está dá a entender que o delivery é só até as 20h e ninguém sabe informar se é isso mesmo ou não. Falta comunicação”, disse um dos comerciantes que preferiu não se identificar.

Resposta