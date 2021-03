Novo decreto municipal permite a retirada de produtos das 6h às 20h e entrega (delivery) das 6h às 00h

publicado em 11/03/2021

Novo decreto municipal, publicado nesta quinta-feira (11), permite a retirada dos produtos nos estabelecimentos das 6h às 20h (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou um decreto, na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial Eletrônico, que permite a retirada de produtos dos estabelecimentos comerciais, também chamado de take away, das 6h às 20h.Além disso, o novo decreto municipal expandiu a permissão para as entregas (delivery) dos produtos. Agora, os estabelecimentos podem entregar das 6h às 24h.Apesar das novas permissões, continuam valendo as medidas restritivas da fase vermelha do Plano SP e do decreto municipal publicado no dia 5 de março. Também segue valendo o toque de recolher, das 20h às 5h.A partir de agora, as feiras livres podem voltar a acontecer, graças ao novo decreto municipal. O documento permite que elas ocorram das 14h às 19h, de segunda a sexta-feira. Porém, o consumo de qualquer produto nas feiras continua vedado, bem como o funcionamento delas aos fins de semana.