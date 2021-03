Totalmente gratuito, evento contará com seis palestras de médicos convidados nos dias 28 e 29 de abril

publicado em 24/03/2021

Simpósio é aberto aos estudantes e profissionais da área da Saúde (Imagem: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da Unifev, por meio de sua Liga Acadêmica de Anatomia Clínica, abriu inscrições para seu primeiro Simpósio de Interpretação de Imagens, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 19h. O evento será realizado em parceria com o Camev (Centro Acadêmico Medicina Votuporanga).O Simpósio é aberto aos estudantes e profissionais da área da Saúde, que podem se inscrever gratuitamente na. A transmissão será feita peloA programação contará com a palestra de seis médicos convidados, abrangendo temas relacionados às interpretação de imagens. Todas as discussões serão mediadas por alunos da graduação.19hTema: Exames de imagem no trauma cranioencefálicoPalestrante: Dr. Renato Augusto de Andrade19h50Tema: Métodos de imagem para avaliação da pelve feminina: papel do ultrassom e ressonância magnéticaPalestrantes: Andressa Maria Garcia Marchi Laurenti e Luciana Vargas Cardoso20h40Tema: Principais exames de imagem solicitados na nefrologia e associação com patologiasPalestrante: Dra. Viviane Alves Leite19hTema: Abordagem de fraturas no Pronto SocorroPalestrante: Dr. Daniel Brito19h50Tema: Diagnóstico por Imagem no Abdome Agudo ObstrutivoPalestrante: Dr. Rodrigo Padilla20h50Tema: Tomografia nas doenças pulmonares bacterianas e viraisPalestrante: Dr. Wagner Moneda Telini