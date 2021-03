O São José que vem de dois jogos e dois empates na A3, tenta arrancar a sua primeira vitoria

publicado em 12/03/2021

O São José que vem de dois jogos e dois empates na A3, tenta arrancar a sua primeira vitoria. Na última partida diante do Capivariano, na quarta-feira (10), o técnico Ricardo Costa perdeu o titular Radsley, em uma expulsão logo aos 20 minutos do primeiro tempo e tem dúvidas no ataque que enfrentará a Votuporanguense hoje.Na partida passada, com a saída do atacante sobrou oportunidade para Lucas Formiga, recém anunciado pelo clube entrou aos 26 minutos, no lugar de Anderson Magrão e fez a sua estreia com a camisa da Águia do Vale. Lucas, pode ser um dos pilares de Ricardo no jogo contra a Alvinegra.O jogador chegou à equipe joseense após ficar mais de um ano parado por conta de uma lesão na fíbula da perna esquerda, quando ainda atuava no Marília. Outro possível jogador do plantel, que pode atuar na partida é Icaro Robert, meia-ofensivo de 24 anos, que vem compondo os treinos na pré-temporada.Além disso, em recente entrevista o técnico Ricardo avaliou positivamente o trabalho do elenco nas últimas partidas. Disse ainda que o trabalho em campo tem sido intenso e que tem conseguido impor a maneira de jogar."Vamos tentar continuar mantendo essa pegada e buscar o equilíbrio para não tomarmos gol, já que nosso time cria bastante. Estamos focados e atentos. Nossa meta é fazer um bom jogo, afinal vamos jogar em casa e queremos nos impor rumo a essa primeira vitória na competição", disse ele