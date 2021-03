Programa de Recuperação Fiscal foi aprovado pela Câmara e publicado no Diário Oficial com descontos de até 100% de juros e multa

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município a lei aprovada pela Câmara Municipal, que institui o Refis (Programa de Recuperação Fiscal). Com descontos de até 100% nos juros e multas, a medida visa dar oportunidade a quem teve dificuldades com os impostos em razão da pandemia, bem como tentar reaver os mais de R$ 70 milhões que o município tem de dívida ativa.De acordo com a publicação, os votuporanguenses interessados em regularizar seus débitos terão que aderir ao programa no período de 8 de março a 8 de junho mediante requerimento em formulário próprio. Entrarão no programa dívidas registradas até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.Não poderão ser objeto de adesão ao programa de recuperação fiscal as dívidas não tributárias referentes a infrações à legislação de trânsito, de natureza contratual, referente a indenizações devidas ao Município de Votuporanga por dano causado ao seu patrimônio e devidas àSaev(Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga).A adesão ao programa de recuperação fiscal acarretará remissão dos juros de mora e multas moratórias dos débitos incidentes até a data da opção. Vai funcionar assim: de 100% dos juros de mora e 100% das multas moratórias na modalidade de pagamento à vista, de 90% de juros e de multa para o pagamento em duas parcelas, e 85% em três e assim sucessivamente, com desconto de 60% de juros e multa para até 18 parcelas.O contribuinte poderá optar pela quantidade de parcelas previstas respeitando sempre o valor mínimo de 10 UFMs (R$40,24) por parcela para pessoa física e 50 UFMs (R$201,23) por parcela para pessoa jurídica.