publicado em 27/03/2021

As agências bancárias e lotéricas de Votuporanga poderão reabrir suas portas a partir de segunda-feira, escolas não (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO decreto publicado na sexta-feira (26) pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) também libera, a partir de segunda-feira (29) a retomada das atividades em bancos, lotéricas, Correios e serviços postais, correspondentes bancários e postos de abastecimento de combustíveis, sem restrições, entre as 6h e as 20h. Escolas, no entanto, seguem fechadas.De acordo com o decreto, as aulas presenciais, nas instituições municipais, privadas e filantrópicas de Educação Básica vinculadas ao Sistema de Ensino do Município de Votuporanga, da Educação de Jovens e Adultos, da rede pública estadual de ensino, nos estabelecimentos de Ensino Superior e de Educação Profissional, bem como nos cursos profissionalizantes da educação,permanecem suspensas.As atividades dos profissionais da educação no município se darão na modalidade home office, obedecendo as orientações da Secretaria Municipal da Educação. As demais escolas poderão continuar apenas com as aulas remotas.As medidas não se aplicam aos cursos superiores, profissionalizantes e técnicos da área da saúde.