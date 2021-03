Dono do bar disse, em rede social, que atualmente está impossível empreender na área da cultura e entretenimento

publicado em 13/03/2021

Bar de rock Morphine fecha por conta da crise da pandemia após 8 anos de funcionamento (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO bar Morphine conseguiu se manter como um ponto de referência do Rock 'n Roll em Votuporanga por oito anos. Agora, por conta da crise econômica causada pelas restrições da pandemia de Covid-19, entrou para a lista de estabelecimentos fechados do município.O proprietário, Ubirajara Gubolin, muito conhecido como Bira entre amigos, familiares e frequentadores do bar, postou um texto de despedida na página do Morphine no Facebook na sexta-feira (12)."Tentamos de todas as maneiras salvar a casa, com grande ajuda de vocês inclusive, mas no momento ficou impossível empreender na área da cultura e entreterimento", escreveu Bira.O empresário agradeceu sua família; equipes de trabalho; bandas e músicos; amigos e clientes do bar no seu texto. Ele também disse estar exausto. Recentemente, ele tinha feito um investimento para abrir uma nova unidade do bar, na Avenida dos Bancários, no Vale do Sol."Agora é hora de recuar e sair de cena, mas com a sensação de dever cumprido, pela dedicação e identidade que a casa sempre procurou manter. Quando a exaustão física e mental chega ou ultrapassa o limite, o melhor a fazer é retirar-se ao invés de continuar se machucando", relatou.Por fim, o empresário disse que torce para que a "cena" (contexto de estabelecimentos para quem gosta de Rock n' Roll) não seja banalizada.Apesar da despedida, Bira deixou claro que não é um adeus definitivo para quem gostava e frequentava seu bar."Talvez em outro momento, o Morphine apareça trazendo o bom e velho Rock'n Roll em algum canto", disse o empresário.Além do Morphine, o bar e lanchonete Garagem do Espeto anunciou seu fechamento na sexta, também por conta da crise trazida pela pandemia no município.O estabelecimento, que funcionava há cinco anos, era dos irmãos Tiago e Rafael Galetti. Quem comunicou o fechamento foi Tiago, que publicou um texto na sua página pessoal no Facebook."Dói saber que se encerra por não poder trabalhar. Esperamos que seja um até breve, mas hoje [sexta] se encerra nossas atividades", disse Tiago Galetti na sua página pessoal.